2019-05-10T15:15:30+03:00
Происшествия

По газону - и в дерево: пьяный лихач устроил ДТП во дворе Рыбинска

Происшествие попало на видео [фото, видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Рыбинске водитель врезался в дерево во дворе дома. Фото: группа "Подслушано в Рыбинске" в "Вконтакте".В Рыбинске водитель врезался в дерево во дворе дома. Фото: группа "Подслушано в Рыбинске" в "Вконтакте".
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Необычное ДТП произошло в Рыбинске 9 мая. Автомобиль врезался в дерево прямо на газоне под окнами жилого дома. Момент аварии попал на уличные камеры видеонаблюдения. На видео видно, что машина выезжает из-за угла дома, ее сначала ведет влево, она проезжает по газону, затем резко уходит вправо, где задевает один из припаркованных автомобилей, и снова - влево. Там на газоне лихача и останавливает дерево.

Такую манеру вождения можно объяснить разве что тем, что водителю стало плохо, либо неисправностью самого автомобиля. Есть еще вариант, что мужчина за рулем был пьян.

Кстати, именно о третьей версии говорят очевидцы ДТП.

- Бухой он. Пробороздил машину, проехал под окнами между 1 и 2 подъездом, а между 3 и 4 дерево помешало, - пишут рыбинцы в соцсетях.

Также жители благодарят бога, что в этот момент на улице никого не было. Иначе люди могли бы оказаться под колесами машины.

Напомним, 9 мая в Переславле-Залесском Ярославской области насмерть разбился байкер. Еще одно смертельное ДТП произошло в Заволжском районе Ярославля.

Неадекватное вождение. Рыбинск. 09. 05. 2019 Видео: "Ател"/группа "Аварии Рыбинск"..

ИСТОЧНИК KP.RU

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