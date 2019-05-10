Байкер разбился в День Победы в Ярославской области

СЕГОДНЯ 11:52 2019-05-10T11:52:50+03:00

Почти как Доренко: в Ярославской области в День Победы насмерть разбился байкер

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9 мая в Ярославской области погиб 33-летний байкер. ДТП произошло около 19 часов в Переславле-Залесском на улице Московской. Известно, что мужчина - местный житель.

- Управляя мотоциклом «Хонда», он не справился с управлением и наехал на бордюрное ограждение, - сообщили подробности аварии в УМВД России по Ярославской области.

Мотоцикл упал, водитель слетел с байка и получил серьезные травмы. С места происшествия пострадавшего увезли в больницу. Но спасти мотоциклиста медики не смогли. Мужчина скончался на больничной койке.

Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Москве вечером 9 мая на мотоцикле погиб известный журналист Сергей Доренко.

ИСТОЧНИК KP.RU