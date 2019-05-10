Смертельное ДТП произошло в Заволжском районе Ярославля
Один человек погиб, один травмирован
В ДТП в Ярославле погиб мужчина. Фото: МЧС.
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Смертельное ДТП произошло в Заволжском районе Ярославля около 22 часов 9 мая. По сообщению полиции, на улице 2-й Ляпинской «Лада Калина» врезалась в дерево. За рулем машины находился 35-летний житель Архангельской области. После аварии его увезли в больницу.
А вот 63-летний пассажир автомобиля - житель Заволжского района Ярославля - скончался на месте происшествия.
- Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Напомним, 9 мая в Переславле-Залесском Ярославской области насмерть разбился байкер.
ИСТОЧНИК KP.RU