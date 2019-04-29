Первого заместителя мэра Ярославля смутили бесплатные спортивные площадки во дворах

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-29T12:19:45+03:00

Алла Кибец поинтересовалась законностью того, что спортивные площадки во дворах содержат власти, а не жители. Фото: администрация Переславля-Залесского.

Алла Кибец подняла вопрос о законности содержания этих зон не жителями, а властями

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Первого заместителя мэра Ярославля Аллу Кибец смутили бесплатные спортивные площадки во дворах. Информация о планах по строительству территорий для воркаута и новых мини-футбольных полей, которые называют паннами, прозвучала на общегородском совещании в мэрии 29 апреля. По словам главного архитектора города Артема Цымбалова в обозримом будущем в городе должна появится 31 спортивная площадка. Из них 21 – на территориях общего пользования и 8 – на территориях жилых домов.

- А насколько это законно – что мы содержим спортивные площадки, расположенные на территориях, относящихся к жилым домам? – задала она вопрос.

Начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Алексей Кокурин пояснил, что не всегда жители готовы брать на себя ответственность за содержание спортивных площадок. Поэтому чаще всего бремя их содержания несет дирекция спортивных сооружений.

На это мэр Ярославля Владимир Волков ответил, что приоритет нужно отдавать тем территориям, где жители и управляющие компании готовы содержать спортивные площадки.

Напомним, контейнерные площадки у многоквартирных домов уже решено передать на баланс жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU