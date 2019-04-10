2019-04-10T12:19:13+03:00
Политика

Алла Кибец назначена первым заместителем мэра Ярославля

Ее кандидатуру поддержали депутаты муниципалитета
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Алла Кибец. Фото: администрация Переславля-Залесского.Алла Кибец. Фото: администрация Переславля-Залесского.
Изменить размер текста:

10 апреля на заседании муниципалитета Ярославля депутаты поддержали кандидатуру Аллы Кибец на должность первого заместителя мэра. Ее представил глава города Владимир Волков.

- Алла Геннадьевна закончила Вологодский педагогический университет по специальности «юриспруденция», не первый год работает в системе муниципального самоуправления. Это профессиональный сотрудник, способный решать сложные задачи. Считаю, ее кандидатура идеально подходит, - отметил мэр.

В функции Кибец будут входить курирование межотраслевых вопросов, координация работы территориальных администраций, взаимодействие с правительством Ярославской области, органами государственной власти и другие.

Мнения депутатов о назначении Аллы Кибец разошлись. Одни задались вопросом, разумно ли мэру, как человеку новому в городе, брать первым заместителем тоже нового человека, ведь первый зам должен знать каждую школу, детский сад, каждую яму на дороге. На это Волков ответил, что он сам уже успел изучить все эти вопросы, да и Алла Кибец, мол, уже погрузилась в проблемы и даже предложила решение по некотором из них. Против Аллы Кибец выступили представители «Справедливой России», припомнив ей скандалы и снятие кандидатов от их партии на выборах в Переславле, где она возглавляла территориальную избирательную комиссию.

Большинство же депутатов посчитали, что выбирать членов команды - право мэра и его ответственность. Поэтому кандидатура Кибец была поддержана.

Напомним, 10 апреля стало известно об уходе с поста заместителя мэра Ярославля Алексея Торопова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алексей Таганов отказался от депутатской зарплаты ради общественной деятельности
В Ярославле появится новый автобусный маршрут
Вор-эстет украл из квартиры фарфоровую красоту за 74 тысячи рублей
В Ярославле более ста бездомных животных обрели новый дом и заботливых хозяев
В Ярославле женщина перенесла свой забор с проезжей части по решению суда
В Ярославской области задержаны двое мужчин со свертком с синтетических наркотиков
Жаркая ночка: за сутки в Ярославской области сгорело три машины
В Ярославской области мужчина отправился за алкоголем с ножом вместо денег
Заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов уходит с поста
В Данилове появятся новые туристические маршруты
Многоэпизодная уголовка: в Ярославской области 8 местных жителей воровали металл из сараев и гаражей
Власти Рыбинска увеличили количество рейсов автобуса № 25
Ярославской девочке, лишенной глаза из-за онкологического заболевания, не подтвердили статус инвалидности даже в Москве
10 апреля в Ярославле будет дождливым, но теплым
Ярославна требует ответа: кто ответственен за уборку раскиданного мусора вокруг контейнера?
Двое из ларца: в Ярославской области братья залезли в сарай и украли запчасти на 10 тысяч рублей
В Ярославской области парень попросил позвонить и убежал с телефоном
Суд решил: житель Рыбинска заплатит 30 тысяч рублей за поддельные права
В Ярославской области поручительница привела должника по кредиту к приставам и заставила отдавать долг
В Ярославской области горе-родители накопили миллионный долг по алиментам
«Ярославич» упустил шанс выйти в лидеры плейаута