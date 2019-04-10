Алла Кибец назначена первым заместителем мэра Ярославля

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-10T12:19:13+03:00

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10 апреля на заседании муниципалитета Ярославля депутаты поддержали кандидатуру Аллы Кибец на должность первого заместителя мэра. Ее представил глава города Владимир Волков.

- Алла Геннадьевна закончила Вологодский педагогический университет по специальности «юриспруденция», не первый год работает в системе муниципального самоуправления. Это профессиональный сотрудник, способный решать сложные задачи. Считаю, ее кандидатура идеально подходит, - отметил мэр.

В функции Кибец будут входить курирование межотраслевых вопросов, координация работы территориальных администраций, взаимодействие с правительством Ярославской области, органами государственной власти и другие.

Мнения депутатов о назначении Аллы Кибец разошлись. Одни задались вопросом, разумно ли мэру, как человеку новому в городе, брать первым заместителем тоже нового человека, ведь первый зам должен знать каждую школу, детский сад, каждую яму на дороге. На это Волков ответил, что он сам уже успел изучить все эти вопросы, да и Алла Кибец, мол, уже погрузилась в проблемы и даже предложила решение по некотором из них. Против Аллы Кибец выступили представители «Справедливой России», припомнив ей скандалы и снятие кандидатов от их партии на выборах в Переславле, где она возглавляла территориальную избирательную комиссию.

Большинство же депутатов посчитали, что выбирать членов команды - право мэра и его ответственность. Поэтому кандидатура Кибец была поддержана.

Напомним, 10 апреля стало известно об уходе с поста заместителя мэра Ярославля Алексея Торопова.

ИСТОЧНИК KP.RU