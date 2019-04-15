Мусорные площадки придвинут к домам ярославцев и обяжут содержать за счет жителей

Возможно, в скором времени квартплата ярославцев увеличится еще больше. И дело не в традиционном повышении тарифов на коммуналку. Причиной может стать инициатива властей города о переносе к жилым домам контейнерных площадок.

Эта тема начала обсуждаться еще в сентябре прошлого года, когда в Ярославскую область пришел работать единый оператор по переработке твердых бытовых отходов - компания «Хартия». Ее руководство заявило, что, по нормам, зона ответственности оператора - мусорные баки и их вывоз, а вот содержанием площадок, где эти баки стоят, должны заниматься собственники земли. Только вот оказалось, что две трети таких площадок (632 из 944) в Ярославле находятся на муниципальной земле, а поддерживать чистоту на них нужно за счет бюджета города. Власти оказались не готовы к таким тратам и решили переложить ответственность на жителей. Как? А просто передвинув эти самые площадки на территории многоквартирных жилых домов.

- В правилах Госстроя от 2003 года, сказано, что площадки для мусорных контейнеров обязаны организовывать управляющие компании. Ведь мы понимаем, что на них мусор жителей, а не города, - прокомментировал ситуацию на прошедшем на прошлой неделе заседании муниципалитета директор департамента городского хозяйства мэрии Александр Тальянов.

А в понедельник, 15 апреля, на общегородском совещании в мэрии заместитель мэра по вопросам имущественной и правовой политики Александр Асриянц еще раз подтвердил эту позицию властей и представил план, как все будет происходить.

- Мы провели правовую экспертизу действующего законодательства. По нормативам, накопление отходов осуществляется на территории источников образования отходов. Иными словами, действует правило, где мусорят, там мусор и складируют для последующего вывоза. Управляющие организации, в соответствии со всеми нормами и правилами, должны обеспечить содержание контейнерных площадок, - отметил он.

Соответственно, перенос мусорок неизбежен. Мэрия уже подготовила изменения в правила благоустройства Ярославля, согласно которым контейнерные площадки в городе должны находиться на территориях многоквартирных домов. При этом нужно соблюсти расстояние между домом и площадкой - не менее 20 метров. Правда, если это условие в каких-то местах невыполнимо, можно будет подвинуть помойки и поближе к окнам жильцов.

- В местах сложившейся застройки, где соблюдение данного расстояния не возможно, оно может быть изменено на основании решения комиссии, создаваемой уполномоченными структурными подразделениями мэрии - ДГХ и районными администрациями, - уточнил Асриянц.

Оставить контейнерную площадку на муниципальной земле можно будет в исключительных случаях. Например, при отсутствии у дома придомовой территории. Но такие ситуации должны быть обязательно согласованы с мэрией. Также управляющей компании предпишут получить разрешение на эксплуатацию земли и все-таки взять на себя ответственность по содержанию площадки.

Всю работу власти планируют завершить до конца этого года. При этом Асриянц подчеркнул, что затраты на мусорные площадки уже включены в тариф на содержание жилого фонда и, соответственно, дополнительных трат с жителей не потребуется.

А вот в управляющих компаниях придерживаются другого мнения.

- Эти траты не включены в тариф за содержание жилого фонда. Обращение с твердыми коммунальными отходами всегда шло отдельной строкой в платежках и до прихода «Хартии» включало в себя не только вывоз мусора, но и содержание площадок. Организации, которые занимались этим, либо сами поддерживали чистоту на площадках, либо платили за эту работу управляющим компаниям. Сейчас плату за обращение с отходами получает «Хартия», а за содержание площадок никто фактически не отвечает, поэтому они почти везде грязные, - сообщили нам в одном из управдомов.

Если все городские контейнерные площадки перенесут к домам, то, по словам представителей управляющих компаний, им придется либо прибираться здесь себе в ущерб, либо перекладывать материальные затраты на жильцов. Но так как, по закону, размер трат на содержание жилья определяет общее собрание собственников квартир, то люди могут просто отказаться платить за эту услугу.

- Мы посчитали, что в месяц содержание одного мусорного бака будет обходиться примерно в 500 рублей. Наши дворники должны это бесплатно делать? У них и так зарплаты небольшие! - возмущаются в управляющих компаниях.

Кроме того, не понятно, как будет решаться проблема, когда в мусорные баки для многоквартирных домов, отходы кидают расположенные рядом фирмы или магазины, жители частного сектора, которые не платят за вывоз мусора. А отследить эти нарушения очень сложно.

В мэрии отметили, что будут стараться искать компромисс по всем спорным ситуациям и прорабатывать каждое сообщение о нарушениях.

Мы будем следить за развитием событий.

КСТАТИ

По данным мэрии Ярославля, некоторые контейнерные площадки обслуживают 11 и более многоквартирных домов. Рекордсменом в городе является контейнерная площадка у дома 27 по улице Суздальской, куда выкидывают мусор жители сразу 25 домов.