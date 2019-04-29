В Ярославле появятся новые площадки для футбола - панны

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-29T11:33:51+03:00

Их установят в Юбилейном парке и на Центральном пляже

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В Ярославле хотят устанавливать новый вид спортивных площадок – панны. Это огороженные футбольные мини-поля, которые не занимают много места. На таких площадках игра, как правило, идет один на один.

- В 2019 году пока планируем установить две такие площадки – на Центральном пляже и в Юбилейном парке, так как в этих местах отдыхают жители их разных районов, - рассказал главный архитектор города Артем Цымбалов на общегородском совещании в мэрии 29 апреля.

Также он сообщил, что в этом году в Ярославле должно появиться и 10 новых площадок для воркаута.

ИСТОЧНИК KP.RU