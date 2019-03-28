Правоохранители не подтвердили слухи о задержании директора «Яргорэлектротранса»

СЕГОДНЯ 12:37 2019-03-28T12:37:23+03:00

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В сети появилась информация о задержании директора «Яргорэлектротранса» Ильхама Худиева. Якобы руководителя крупного транспортного предприятия города подозревают в попытке дать кому-то взятку. По самому предприятию ходят слухи, что 27 марта к Худиеву зашли сотрудники правоохранительных органов (каких именно, не уточняется), он с ними уехал на некоторое время, а потом вновь вернулся на рабочее место. Между тем, в приемной «Яргорэлектротранса» нам сообщили, что ничего не знают ни о каком задержании.

- Директор утром был на рабочем месте, сейчас он уехал на совещание, - сказали нам по телефону.

В пресс-службе мэрии города также не располагают информацией о задержании Худиева. Не подтвердили слухи и в Следственном комитете Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU