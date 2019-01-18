В Ярославле задержали бывшего чиновника мэрии

СЕГОДНЯ 12:04 2019-01-18T12:04:32+03:00

Его подозревают во взяточничестве

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В Ярославле задержали бывшего заместителя главы Красноперекопского и Фрунзенского районов Игоря Соколовского. В задержании участвовали сотрудники ФСБ. Экс-чиновника подозревают в получении взятки.

- Задержанный подозревается в преступлении, предусмотренном частью 5 статьи 290 УК РФ. В данный момент с ним ведутся следственные действия, - сообщили «КП-Ярославль» в пресс-службе Управления ФСБ России по Ярославской области.

Данная статья предполагает получение должностным лицом взятки в крупном размере, либо с вымогательством, либо группой лиц по предварительному сговору. В качестве наказания бывшему чиновнику грозит многомиллионный штраф или лишение свободы до 12 лет.

Напомним, Игорь Соколовский работал в администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов до декабря 2018 года, курировал сферу благоустройства. А до этого с 2016 года являлся заместителем директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля.