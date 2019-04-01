2019-04-01T20:00:13+03:00
Общество

Ярославцы хотят провести митинг против объединения театров

Заявку на проведение акции подала партия КПРФ
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле хотят провести митинг против объединения театров.В Ярославле хотят провести митинг против объединения театров.Фото: Андрей КОМИССАРОВ
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В Ярославле хотят провести митинг против объединения Волковского и Александринского театров. С такой инициативой выступило областное отделение КПРФ. Коммунисты сообщили, что подали заявку на проведение акции в администрацию Кировского и Ленинского районов.

Митинг организаторы хотят устроить у памятника основателю Первого русского Федору Волкову 12 апреля в 18 часов. Представители КПРФ подчеркивают, что акция протеста не будет носить политический характер, и приглашают на нее всех желающих.

Напомним, многие ярославцы негативно отнеслись к новости о предстоящем объединении Волковского театра в Ярославле и Александринского в Санкт-Петербурге. Против выступил даже губернатор Дмитрий Миронов. Хотя у идеи, озвученной министерством культуры России, нашлись и сторонники. Например, режиссер Никита Михалков посоветовал ярославцам не упускать такой шанс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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