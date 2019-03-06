2019-03-06T17:33:44+03:00
Происшествия

В Рыбинске машина ФСИН врезалась в автобус

ДТП произошло на Переборском тракте
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Рыбинске машина ФСИН врезалась в автобус. Фото: "Подслушано в Рыюинске"/vk.comВ Рыбинске машина ФСИН врезалась в автобус. Фото: "Подслушано в Рыюинске"/vk.com
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В Рыбинске 6 марта машина УФСИН врезалась в автобус. ДТП произошло около 11 часов утра на Переборском тракте недалеко от деревни Макарово. По словам очевидцев, «буханка» силовиков въехала в ПАЗик с пассажирами. По предварительной информации, серьезных травм ни у кого нет. Сейчас проверку по факту произошедшего проводит Госавтоинспекция.

Напомним, утром 6 марта в Ярославле из-за смены погоды и заледеневших дорог произошло множество мелких аварий. От этого город встал в 9-балльные пробки. Одно из серьезных ДТП произошло на Промышленном шоссе. Здесь «четверка» столкнулась с фурой. Пострадал водитель легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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