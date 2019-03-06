Ярославль встал в ледяные пробки

СЕГОДНЯ 10:02 2019-03-06T10:02:52+03:00

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Утром 6 марта Ярославль встал в 8-9 бальную пробку. Причиной стала изменившаяся погода. После прошедшего накануне дождя и резкого похолодания некоторые участки дорог превратились в настоящий каток. Как следствие - множество мелких аварий.

- Полноприводный корейский «жып» беспомощно сучил всеми четырьмя колесиками на Промышленной вместе с загоревшимся зелёным. Ощущения от дороги конечно сказочные. Берегите себя и не гоните! - написал к группе «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Информация об авариях поступает с проспекта Октября, Ленинградского и Московского проспектов, Тутаевского шоссе, улиц Победы, Труфанова, Угличской. Водители пишут в соцсетях, что в Чурилково еще и светофор не работает. Там стоят регулировщики.

Напомним, 10 марта в центре Ярославля ограничат проезд по улице Володарского.

ИСТОЧНИК KP.RU