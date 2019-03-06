«Четверка» и фура столкнулись на Промышленном шоссе в Ярославле

СЕГОДНЯ 14:46 2019-03-06T14:46:49+03:00

ДТП на Промышленном шоссе в Ярославле. Фото: Сергей Колесников.

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Серьезная авария произошла 6 марта на Промышленном шоссе в Ярославле. Около 11 часов здесь столкнулись фура с прицепом «Вольво» и ВАЗ-2104.

Известно, что за рулем грузовика находился 36-летний водитель. Легковушкой управлял 47-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель машины ВАЗ получил травмы, был доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту аварии проводится проверка.

Напомнил, утром 6 марта Ярославль встал в ледяные пробки. Из-за резкой смены погоды на некоторых дорогах образовался настоящий каток. Следствием стало множество мелких аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU