«Четверка» и фура столкнулись на Промышленном шоссе в Ярославле
В ДТП пострадал водитель легковушки
ДТП на Промышленном шоссе в Ярославле. Фото: Сергей Колесников.
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Серьезная авария произошла 6 марта на Промышленном шоссе в Ярославле. Около 11 часов здесь столкнулись фура с прицепом «Вольво» и ВАЗ-2104.
Известно, что за рулем грузовика находился 36-летний водитель. Легковушкой управлял 47-летний мужчина.
- В результате ДТП водитель машины ВАЗ получил травмы, был доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По факту аварии проводится проверка.
Напомнил, утром 6 марта Ярославль встал в ледяные пробки. Из-за резкой смены погоды на некоторых дорогах образовался настоящий каток. Следствием стало множество мелких аварий.
ИСТОЧНИК KP.RU