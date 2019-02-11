2019-02-11T20:14:37+03:00
Спорт

Дмитрий Миронов поблагодарил ярославских медалистов Чемпионата мира по фристайлу

Губернатор также отметил ярославца, который тренирует сборную России
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Губернатор вручил благодарностиГубернатор вручил благодарностиФото: Правительство Ярославской области
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Губернатор Ярославской области сходил на тренировку ярославских спортсменов, которые вернулись с Чемпионата мира по фристайлу и сноуборду с медалями. Дмитрий Миронов вручил им благодарности Правительства.

– От всей души поздравляю с высокими наградами и горжусь вашими победами, которыми вы прославляете Россию и Ярославскую землю, – признался губернатор. – За вашими достижениями стоит огромный труд. Поздравляю и вас, и тренеров, и ваших родных и близких. Со своей стороны окажем всестороннюю поддержку ярославской школе фристайла. И будем ждать новых медалей!

Благодарность получил и Александр Понгильский, тренер сборной России по фристайлу, который воспитывает ярославских спортсменов уже 12 лет.

Напомним, ярославская пятерка звездно выступила на Чемпионате мира в США, а еще недавно мы рассказали о братьях Буровых, ярославских фристайлистах, которые засветились на пьедесталах Олимпиады и Чемпионатов мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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