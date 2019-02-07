2019-02-07T09:24:58+03:00
Спорт

Ярославский спортсмен Максим Буров – чемпион мира по фристайлу

В Ярославль везут драгоценные металлы из Америки
Виктор ПОЛЯК
Поделиться:
Золотая медаль Чемпионата мира едет в ЯрославльЗолотая медаль Чемпионата мира едет в ЯрославльФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Завершившийся сегодня ранним утром по московскому времени чемпионат мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика принес Ярославлю мировую славу. Представлявшие в этих соревнованиях Россию лыжные акробаты практически полностью были наши земляки вместе со своим главным тренером Александром Понгильским.

Как уже сообщалось накануне, все ярославцы на трамплинах местечка Дир-Вэлли успешно прошли квалификацию и попали в финалы. Здесь первой из ярославцев вступила в борьбу Любовь Никитина, которая еще в квалификации уверенно заявила о своих претензиях на пьедестал почета. В первом финале попытка у Любы не очень удалась. Зато вторую она реализовала отлично и с результатом 91,29 балла утвердилась на втором месте перед экстра-финалом, опережая известную китаянку Сю Ментао и уступая только белоруске Александре Романовской. В экстра-финале белорусская спортсменка снова была лучше всех, а в споре с китаянкой за «серебро» Любовь Никитина фантастическим образом набрала ту же сумму баллов, что и соперница -89,88, но по дополнительным показателям судьи вывели ярославну на чистое второе место, что дает всем нам возможность поздравить Любу с «серебром» чемпионата мира!

Любовь Никитина завоевывает "серебро" чемпионата мира! Фото: Виктор ПОЛЯК

Любовь Никитина завоевывает "серебро" чемпионата мира!Фото: Виктор ПОЛЯК

Фото: Виктор ПОЛЯК

Еще более захватывающей прошла борьба в мужской части турнира. Здесь все четверо россиян представляли Ярославль: Павел Кротов, Станислав Никитин и два брата Бурова- Максим и Илья. Все они выступали в финалах, причем, по результатам двух попыток в шестерку лучших на экстра-финал пробились сразу трое. Не попал в заветную шестерку только старший Буров – Илья. Уже самый первый полет с трамплина в экстра-финале стал гарантией того, что сегодня ярославцы, как минимум, без медали не останутся.

Лыжный акробат из Китая наглухо сорвал прыжок. Только такой же срыв у всей нашей троицы мог оставить Россию без призов. К этому никак не располагало то, что стартовый список экстра-финала возглавляли именно ярославцы и в таком порядке – Максим Буров, Павел Кротов и Станислав Никитин. Надо особо отметить, что Кротов свой первый прыжок в финале фактически сорвал, но зато второй исполнил на пять с плюсом – 125,34 балла, опередив на доли балла Никитина. Однако этот результат Павлу повторить в экстра-финале не удалось – только 107,24 балла. У Никитина попытка вообще закончилась серьезным падением, что сразу исключило из борьбы за медали, где уже лидировали олимпийский чемпион украинец Александр Абраменко с суммой 126,24 балла и швейцарец Рот Ноа (125,22). Последним исполнял свою попытку младший Буров, у которого в этот заокеанский вечер все попытки были выполнены по восходящей. Максим оказался единственным, у кого с каждым прыжком сумма баллов увеличивалась. Две попытки 1-го и 2-го финалов – 128,51 и 128,96. Но еще красочней оказалась попытка Максима, продемонстрировавшего просто высочайший класс, в главном финале турнира – 130,09!!! Вот она – золотая медаль чемпионата мира, которая вскоре будет доставлена в Ярославль вместе с «серебром» Любови Никитиной. Браво воспитанникам ярославской школы фристайла!

На этом фото Максим Буров еще не знает результат, но уже уверен, что победил Фото: Виктор ПОЛЯК

На этом фото Максим Буров еще не знает результат, но уже уверен, что победилФото: Виктор ПОЛЯК

Фото: Виктор ПОЛЯК

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Дзержинском районе Ярославля фура смяла легковушку: погиб водитель
В Ярославской области еще один должник по коммуналке оказался на улице
Денег нет, но вы шутите: Ярославская команда КВН «Шурочка» прошла в Премьер-лигу, но не нашла поддержки у региона
250 ярославских школьников смогут поехать в «Артек», «Орленок» и «Смену»
В Ярославской области прокуратура и сотрудники ГИБДД потребовали отремонтировать дорогу в судебном порядке
В Ярославле женщина целый месяц воровала тушенку в магазине
В Рыбинске 20-летний парень украл из дачи комплект автомобильных колес
«Последний раз предупреждаю!». Ярославец рассказал, что ему угрожали пистолетом из-за шумных детей
Расчистить дворы от снега в Дзержинском районе требует прокуратура
Ярославцы похвастались «жалюзи» из сосулек
Сборная России по хоккею в Ярославле сразится с финнами в вынесенном матче Еврохоккейтура
Пора и честь знать: ярославец ушел из гостей после того как зарезал мужчину
Как сдать ЕГЭ на сто баллов: ярославские отличники прошлого года поделились секретами с выпускниками
Ярославль начал готовиться к весеннему паводку
Рыбинец, накопивший по ЖКХ долг в 200 тысяч, лишился квартиры
Эксбициониста, напугавшего в Ярославской области 12-летнюю девочку, поймали ее родные и бывший участковый
Ярославское УФАС внесло фирму «Дельта Констракшн» в реестр недобросовестных подрядчиков
Ярославские выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, поделились опытом со школьниками
В Ярославской области появился новый мобильный флюорограф
Заместитель мэра Ярославля по ЖКХ Михаил Кузнецов уходит с поста
В Ярославле осудили гражданина Узбекистана, который предложил участковому 80 тысяч рублей в обмен на продолжение незаконной трудовой деятельности
В ярославском МЧС назвали опасными детские лабиринты в торговых центрах
В Ярославской области в домах незащищенных и многодетных семей хотят поставить датчики дыма
Ярославские студенты поедут на стажировку в международные лагеря центра «Артек»
36-летний ярославец, насиловавший девушек во Фрунзенском районе, заключен под стражу
Ярославцам представили проект благоустройства Юбилейного парка
Мошенник, укравший 50 миллионов при расчистке озера Неро, получил реальный срок