2019-01-14T10:42:52+03:00
Общество

С 1 февраля в Ярославле начнут отключать газ у тех, кто не заключил договоры на обслуживание оборудования

Пока в зоне риска 19 домов
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Газовики отключат газ у ярославцев, не заключивших договоры на обслуживание.Газовики отключат газ у ярославцев, не заключивших договоры на обслуживание.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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С 1 февраля в Ярославле начнут отключать газ у тех жителей, которые не заключили договоры на обслуживание оборудования. Речь идет, как о внутриквартирном, так и общедомовом газовом оборудовании. Эта информация была озвучена на общегородском совещании в мэрии 14 января.

- Там, где договоры не заключены на обслуживание внутриквартирного оборудования, будем отключать квартиры. Там, где нет договоров на обслуживание общедомового газового оборудования, отключим дома целиком, - прокомментировал представитель компании «Газпром межрегионгаз Ярославль» Андрей Епанешников.

Пока в зоне риска отключений находятся 19 домов по всему городу, взятых на особый контроль газовиками - на улицах Ползунова, Пушкина, Большой Октябрьской, Волкова, 2-й Ляпинской, Челюскинцев, Клубной, Маховой, поселке Силикатного завода. Представители администраций районов заверили, что делают все возможное, чтобы побудить собственников заключить договоры - вешают объявления, проводят разъяснительные беседы на собраниях. Впрочем, некоторые дома являются аварийными и уже частично расселены. В них, скорее всего, газ полностью или частично отключат. С марта газовики намерены проводить подобные процедуры и в других домах Ярославля, где также не заключены договоры.

Напомним, в одном из домов Дзержинского района Ярославля обнаружена утечка газа. При этом именно взрыв бытового газа является главной версией причин обрушения части дома в городе Шахты Ростовской области. Взрыв здесь прогремел утром 14 января. Эвакуировано 140 человек, есть информация об одном погибшем.

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