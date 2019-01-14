В доме в Дзержинском районе Ярославля обнаружена утечка газа

СЕГОДНЯ 10:14 2019-01-14T10:14:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В доме №83 по Ленинградскому проспекту в Дзержинском районе Ярославля обнаружена утечка газа. Коммунальщики отключили проблемный стояк. Об этом сообщил руководитель Единой дежурной диспетчерской службы города Сергей Горюнов на общегородском совещании в мэрии 14 января.

- Не можем попасть в одну из квартир из-за отсутствия собственника. Идут его поиски. В ближайшее время найдем, - пояснила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.

Пока неисправность не устранят, жильцам всех этажей придется сидеть без газа - в целях их же безопасности.

Напомним, утром 14 января взрыв газа прогремел в 9-этажном доме в городе Шахты Ростовской области. Предположительно ЧП произошло на верхнем этаже, произошло обрушение 8 и 9 этажей. Эвакуировано 140 человек, есть информация об одном погибшем.