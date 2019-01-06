"Хрю" перед Рождеством и многое другое: где и когда повеселиться в Ярославле 6-7 января

6 Янв. 2019 2019-01-06T12:30:55+03:00

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Для тех, кто устал от отдыха на диване или просто хочет повеселиться в толпе, в Ярославле подготовили насыщенную и разнообразную программу. В Сочельник, 6 января, на Советской площади в 15:00 начнется интерактивная программа «Новогодняя авантюра «Пятак-ШОУ». Программа там поистине свинская: эстафета «Бег на копытцах», игра «Подложи свинью», конкурс на самое громкое «Хрю», викторина «Кому так - кому за пятак», варежки-пати, хрю-хрю песни и хрю-хрю танцы.

Все это безобразие продлится два часа, а в 17:00 начнется вечеринка. Вечеринка «Предрождественский PIGмалион» порадует музыкальным баттлом, хороводами, конкурсами, играми, предсказаниями и многим другим.

Да и в сам Рождественский день будет чем заняться на Советской площади. С 12 до 14 часов здесь сыграют в хоккей с мячом - можно будет прийти поболеть или просто посмотреть. А в 15:00 начнется интерактивная программа для всей семьи «Рождественская кутерьма».

Напомним, интересная программа рождественских гуляний запланирована еще в Рыбинске. А еще мы собрали для вас расписание рождественских богослужений в 40 храмах Ярославля.