Рождественские богослужения пройдут в 40 храмах Ярославля

Рождество - один из самых главных христианских праздников. Торжественные богослужения в честь него пройдут в 40 храмах Ярославля.

Главная вечерняя служба состоится в Успенском кафедральном соборе в ночь с 6 на 7 января. Совершит ее лично митрополит Пантелеимон. Начнется литургия ровно в полночь. Также владыка совершит Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе 6 января в 9 часов. Кроме того, 7 января в храме будет совершена Великая вечерня. Ее начало - в 17 часов.

- Для обеспечения правопорядка в ночь с 6 на 7 января будет задействовано около 500 сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. Предполагается, что в городских мероприятиях в рождественскую ночь примут участие около 10 тысяч человек, - сообщили в мэрии Ярославля.

Также городские власти предупредили, что в связи с празднованием Рождества Христова в районе Яковлевско-Благовещенского храма, Фёдоровского кафедрального собора и Успенского кафедрального собора с 18 часов 6 января до 8 часов 7 января будет введено временное ограничение движения.

НА ЗАМЕТКУ

Расписание служб на сочельник и в рождественскую ночь - 2019 в храмах и монастырях Ярославля:

Успенский кафедральный собор: 6 января – Божественная литургия в 9.00; 7 января будут совершены ранняя и поздняя Божественные литургии в 00.00 и 9.00.

Феодоровское архиерейское подворье: 6 января – Божественная литургия в 8.00; 7 января будут совершены ранняя и поздняя Божественные литургии в 00.00 и 8.00.

Толгский женский монастырь: 6 января – Божественная литургия в 8.00; 7 января будут совершены ранняя и поздняя Божественные литургии в 00.00 и 8.00.

Казанский женский монастырь: 6 января – две Божественные литургии в 6.30 и 9.30; 7 января будут совершены ранняя и поздняя Божественные литургии в 00.00 и 8.00.

Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь: 6 января – Божественная литургия в 8.00; 7 января будут совершены ранняя и поздняя Божественные литургии в 00.00 и 10.00.

Богоявленский храм: 6 января – Божественная литургия в 8.00; 7 января – Божественная литургия в 00.00.

Крестобогородский храм: 6 января – две Божественные литургии в 7.00 и 9.00; 7 января – две Божественные литургии в 00.00 и 7.00.

Вознесенский храм: 6 января – Божественная литургия в 9.00; 7 января – Божественная литургия в 00.00.

Вознесенско-Благовещенский храм: 6 января – Божественная литургия в 7.30; 7 января – Божественная литургия в 8.30.

Сретенский храм: 6 января – Божественная литургия в 8.30; 7 января – Божественная литургия в 9.00.

Леонтьевский храм: 6 января – Божественная литургия в 8.00; 7 января – Божественная литургия в 8.00.

Михайло-Архангельский храм: 6 января – Божественная литургия в 8.00; 7 января – Божественная литургия в 9.00.

Храм Никиты Мученика: 6 января – две Божественные литургии в 6.00 и 9.00; 7 января – две Божественные литургии в 00.00 и 9.00.

Храм Николы-на-Меленках: 6 января – Божественная литургия в 10.30; 7 января – Божественная литургия в 10.30.

Храм Николы Мокрого: 6 января – Божественная литургия в 8.00; 7 января – Божественная литургия в 8.30.

Храм Параскевы Пятницы в Калашной слободе: 6 января – Божественная литургия в 9.00; 7 января – Божественная литургия в 9.00.

Храм Параскевы Пятницы на Туговой горе: 6 января – Божественная литургия в 8.00; 7 января – Божественная литургия в 8.00.

Петропавловский храм: 6 января – Божественная литургия в 8.30; 7 января – Божественная литургия в 8.30.

Храм Димитрия Солунского: 6 января – Божественная литургия в 8.30; 7 января – две Божественные литургии в 00.00 и 9.00.

Свято-Тихоновский храм: 6 января – две Божественные литургии в 6.30 и 8.30; 7 января – две Божественные литургии в 00.00 и 8.30.

Спасский храм пос. Иваньково: 6 января – Божественная литургия в 8.00; 7 января – Божественная литургия в 0.00.

Благовещенский храм пос. Норского: 6 января – Божественная литургия в 8.00; 7 января – Божественная литургия в 9.00.

Троицкий храм пос. Норского: 6 января – Божественная литургия в 9.00; 7 января – Божественная литургия в 0.00.

Успенский храм пос. Норского: 6 января – Божественная литургия в 7.30; 7 января – Божественная литургия в 00.30.

Михайло-Архангельский храм пос. Норского: 6 января – Божественная литургия в 9.00; 7 января – Божественная литургия в 9.00.

Троицкий храм пос. Смоленское: 6 января – Божественная литургия в 9.00; 7 января – Божественная литургия в 00.00.

Яковлевско-Благовещенский храм: 6 января – две Божественные литургии в 6.30 и 8.30; 7 января – две Божественные литургии в 00.00 и 9.00.

Храм Ярослава Мудрого: 6 января – две Божественные литургии в 7.00 и 9.00; 7 января – две Божественные литургии в 00.00 и 9.00.

Храм Зосимы и Савватия в Тверицах: 6 января – Божественная литургия в 9.00; 7 января – Божественная литургия в 00.00.

Храм Спаса-на-Городу: 6 января – Божественная литургия в 8.30; 7 января – Божественная литургия в 00.00.

Храм Софии Премудрости: 6 января – Божественная литургия в 9.00; 7 января – Божественная литургия в 00.00.

Знаменский храм: 6 января – Божественная литургия в 8.30; 7 января – Божественная литургия в 00.00.

Крестовоздвиженский храм: 6 января – Божественная литургия в 8.30; 7 января – Божественная литургия в 8.30.

Храм Матроны Московской: 6 января – Божественная литургия в 9.00; 7 января – Божественная литургия в 9.00.

Храм святителя Спиридона Тримифунтского: 6 января – Божественная литургия в 9.00; 7 января – Божественная литургия в 9.00.

Храм Владимирской иконы Божией Матери: 6 января – Божественная литургия в 9.00; 7 января – Божественная литургия в 00.00.

Надвратный храм Спасо-Преображенского монастыря (архиерейское подворье): 6 января – Божественная литургия в 8.30; 7 января – Божественная литургия в 8.30.

Храм целителя Пантелеимона: 6 января – Божественная литургия в 9.00; 7 января – Божественная литургия в 00.00.

(по информации пресс-службы Ярославской епархии).