В Рыбинске рождественские гуляния развлекут, просветят и подарят благо

6 Янв. 2019 2019-01-06T17:01:00+03:00

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В понедельник, 7 января, в Рыбинске проидут рождественские гуляния на Красной площади. Организаторы пообещали, что гостей праздника ждут развлечения, просвещение и благотворительность.

Праздник начнется в 11 часов с концертно-игровой программы «Рождественские забавы на Красной площади». Здесь можно будет поиграть толпой и поводить хороводы под музыку местных коллективов. Кроме того, на Красной площади откроется ярмарка "Добро на Рождество". На ярмарке распродадут сувениры и различные поделки местных мастеров. Здесь же можно будет подкрепиться пирогами, пряниками и чаем, а также сфотографироваться с Рыбинской снежинкой.

А дух рождественского чуда обеспечит благотворительная акция «Подари добро на Рождество», где соберут подарки для тех, кто не может их себе позволить.

Ну и, так как праздник все-таки православный, на площади у Спасо-Преображенского собора развернется тематическая выставка «Рождественский вертеп», а в 12 и 13 часов можно будет сходить на экскурию по этому храму. И весь день будут звенеть колокола.

А в Ярославле тоже подготовили неплохую программу рождественского праздника. А мы собрали для вас расписание рождественских богослужений в ярославских храмах.