2018-12-19T18:23:12+03:00
Происшествия

Полиция поймала водителя, раскурочившего могилы на Осташинском кладбище

На ярославца, уехавшего с места происшествия, завели административное дело
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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ДТП на Осташинском кладбище. Фото: Михаил Добров, "Жесть Ярославль"/vk.com.ДТП на Осташинском кладбище. Фото: Михаил Добров, "Жесть Ярославль"/vk.com.
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Полиция поймала водителя, раскурочившего могилы на Осташинском кладбище. Напомним, происшествие произошло 17 декабря. Машина «Тойота камри» съехала с дороги и снесла несколько памятников и оргад. С места происшествия водитель скрылся.

- Сотрудники ГИБДД установили нарушителя. Им оказался 32-летний мужчина. В отношении него составлен административный протокол за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия. Судом вынесено решение о лишении его права управления транспортом на один год, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Кроме того, внутреннюю проверку службы похоронного дела начали и в мэрии Ярославля, так как была информация, что водитель и его приятель, также находившийся в машине в момент ДТП – работники службы. А скрыться им помог другой сотрудник, который на тракторе вытащил увязший в снегу автомобиль нарушителей. При этом, как отметил заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов, поврежденные ограды уже восстановлены, решается вопрос с памятниками.

Напомним, в Ярославле определили территорию для нового кладбища.

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