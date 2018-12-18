2018-12-18T09:31:47+03:00
Происшествия

Иномарка снесла несколько памятников и оград на кладбище в Ярославле

Впрочем, некоторые считают, что это провокация
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: Михаил Добров, "Жесть Ярославль"/vk.comФото: Михаил Добров, "Жесть Ярославль"/vk.com
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В ярославских соцсетях появились ужасные кадры - машина, увязнувшая в снегу на Осташинском кладбище, рядом - упавшие памятники и покореженные оградки. Произошло ЧП в понедельник, 17 декабря.

- Двое пьяных на своей дорогой машине лихачили по кладбищу, пока не снесли памятники и ограды. После случившегося их вытащил трактором работник, который тоже работает на том же кладбище и спокойно уехали. Мне кажется, это дело хотят замять, просто по закону при ДТП водитель обязан вызвать ГАИ, - написал возмущенный пост в группе «Жесть Ярославль» очевидец происшествия Михаил Добров.

Фото: Михаил Добров, "Жесть Ярославль"/vk.com

Фото: Михаил Добров, "Жесть Ярославль"/vk.com

Ярославцев поверг в шок такой вандализм.

- Родственники будут ошарашены, когда придут на могилу... Кто им возместит? Что за люди, ничего ни человеческого, ни святого, - оставляют ярославцы в соцсетях возмущенные комментарии.

Но нашлись те, кто не верит в то, что события разворачивались именно так, как описывает автор поста.

- На этом месте уже не первый раз такие ДТП. И съезжают в памятники, и техника съезжала, и авто. Водитель не был пьян , это провокация! - пишет Настенка Коробицына.

Фото: Михаил Добров, "Жесть Ярославль"/vk.com

Фото: Михаил Добров, "Жесть Ярославль"/vk.com

Будем надеяться, что правоохранительные органы обратят внимание на эту ситуацию и разберутся, что произошло на самом деле.

Фото: Михаил Добров, "Жесть Ярославль"/vk.com

Фото: Михаил Добров, "Жесть Ярославль"/vk.com

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