Иномарка снесла несколько памятников и оград на кладбище в Ярославле
В ярославских соцсетях появились ужасные кадры - машина, увязнувшая в снегу на Осташинском кладбище, рядом - упавшие памятники и покореженные оградки. Произошло ЧП в понедельник, 17 декабря.
- Двое пьяных на своей дорогой машине лихачили по кладбищу, пока не снесли памятники и ограды. После случившегося их вытащил трактором работник, который тоже работает на том же кладбище и спокойно уехали. Мне кажется, это дело хотят замять, просто по закону при ДТП водитель обязан вызвать ГАИ, - написал возмущенный пост в группе «Жесть Ярославль» очевидец происшествия Михаил Добров.
Фото: Михаил Добров, "Жесть Ярославль"/vk.com
Ярославцев поверг в шок такой вандализм.
- Родственники будут ошарашены, когда придут на могилу... Кто им возместит? Что за люди, ничего ни человеческого, ни святого, - оставляют ярославцы в соцсетях возмущенные комментарии.
Но нашлись те, кто не верит в то, что события разворачивались именно так, как описывает автор поста.
- На этом месте уже не первый раз такие ДТП. И съезжают в памятники, и техника съезжала, и авто. Водитель не был пьян , это провокация! - пишет Настенка Коробицына.
Фото: Михаил Добров, "Жесть Ярославль"/vk.com
Будем надеяться, что правоохранительные органы обратят внимание на эту ситуацию и разберутся, что произошло на самом деле.
Фото: Михаил Добров, "Жесть Ярославль"/vk.com