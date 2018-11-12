Бывший заместитель Слепцова может вступить в борьбу за пост мэра Ярославля
Бывший заместитель экс-мэра Ярославля Владимира Слепцова Алексей Аксютенко может вступить в борьбу за пост главы города. Об этом он сам сообщил на своей страничке в Facebook.
- В выходные поступило неожиданное предложение принять участие в конкурсе на должность мэра Ярославля. Всерьёз задумался над предложением, - написал Аксютенко.
В беседе с корреспондентом «КП-Ярославль» он добавил, что предложение поступило от группы депутатов из областной думы и муниципалитета. От кого конкретно, Аксютенко не уточнил.
- Пока окончательного решения нет. Важно, какую позицию займут ярославские элиты. Без поддержки ярославцев участвовать в конкурсе считаю бессмысленным, - добавил политик.
Кстати, как сообщили в муниципалитете Ярославля, заявок на участие в конкурсе пока не поступало.
Напомним, Алексей Аксютенко работал в команде мэра Слепцова в Ярославле четыре месяца, занимался вопросами взаимодействия с органами власти и информационной политики. После перехода Слепцова на должность главы Солнечногорска, Аксютенко последовал за ним.