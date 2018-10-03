Владимир Слепцов: «Ухожу со спокойным сердцем»

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-03T11:45:24+03:00

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Внеочередное заседание муниципалитета Ярославля 3 октября началось с аплодисментов. Так депутаты поприветствовали вошедшего в зал мэра Владимира Слепцова. Все уже знали, по какому поводу собрались. Слепцов складывал свои полномочия. Но прежде, чем дать слово самому градоначальнику, выступил председатель муниципалитета Артур Ефремов.

— Выражаем вам благодарность за работу. Город стал более чистым и благоустроенным, — сказал он.

Слепцова благодарили за то, что Ярославль стал Столицей Золотого кольца и пребывание в нем для туристов стало более комфортным. Россйский союз боевых искусств благодарил за помощь. Также Владимиру Соепцову вручили Почетный знак города Ярославля третьей степени.

— Всем доброе утро! — начал свое выступление сам Сдепцов. - Я немного волнуюсь, поэтому буду заглядывать в шпаргалку. Я благодарю вас всех за совместную работу. Мы смогли оживить Ярославль, вдохнуть в него вторую жизнь.

Поблагодарил и команду губернатора за помощь. Среди успехов за два года работы отметил более 100 километров отремонтированных дорог, благоустройство дворов и парков, замену НТО, наведение порядка с наружной рекламой, строительство двух детских садов, пристройки к школе, создание Союза городов Золотого кольца, Совета директоров для поддержки предпринимателей.

— Все это возможно, когда есть единая команда. Еще раз спасибо за совместную работу. Ухожу со спокойным сердцем, так как у нас сложилась хорошая команда, - подытожил Слепцов.

После этого мэр, сложивший полномочия, обошел весь зал и пожал депутатам руку.

Владимир Слепцов подвел итоги и поблагодарил всех за сотрудничествоФото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

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