В Ярославле запустили процедуру выборов нового мэра

СЕГОДНЯ 11:22 2018-11-07T11:22:49+03:00

Изменить размер текста: A A

7 ноября прошло заседание муниципалитета города, где был дан старт процедуре выборов нового мэра Ярославля. Депутаты приняли решение об открытии конкурса на вакантную должность первого лица. 10 ноября решение должно быть официально опубликовано, а с 11 ноября конкурсная комиссия начнет принимать заявки от желающих стать главой Ярославля. Из них депутаты муниципалитета должны будут выбрать мэра.

Против этого решения выступила фракция КПРФ.

- Мы считаем, что мэр должен избираться напрямую жителями города, - пояснила член партии Евгения Овод.

Между тем, большинством голосов решение было принято. Предполагается, что имя нового градоначальника мы узнаем 5 декабря.