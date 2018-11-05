2018-11-05T14:32:33+03:00
Общество

Вдогонку к пенсиям: Дмитрий Петровский предложил отменить еще и медстрахование

Ярославский депутат, ставший центром скандала, добавил масла в огонь
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Фото: Дмитрий Петровский / facebook.comФото: Дмитрий Петровский / facebook.com
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Дмитрий Петровский, депутат ярославского муниципалитета от фракции «Единая Россия», сделал новое громкое заявление. Вслед за пенсиями он предложил отправить в небытие обязательное медицинское страхование. И свою позицию он считает достойной для рассмотрения.

- Отменить и разогнать это чудовище на теле медицины, вместе с страховыми фирмами, которые никому не нужны, - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Депутат убежден, что люди должны сами платить за свое лечение. Тогда медицина станет качественнее. Или лучше заботиться о своем здоровье, чтобы не пришлось тратить деньги.

Также Дмитрий Петровский подчеркнул, что его позиция – это позиция члена фракции «Единая Россия». Он уверен, что его обязательно выгонят, но он к этому готов.

Напомним, предложение ярославского депутата ликвидировать Пенсионный фонд вызвало бурную реакцию в федеральных изданиях. Он заверил всех возмущенных, что это его личная позиция, но нежелание партии поддержать его назвал ошибкой.

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