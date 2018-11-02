Депутат Дмитрий Петровский предложил отменить пенсии по старости
Депутат ярославского муниципалитета от партии «Единая Россия» Дмитрий Петровский предложил ликвидировать Пенсионный фонд и отменить пенсии по старости. Об этом народный избранник написал на своей странице в Фейсбуке.
- Ликвидировать Пенсионный фонд РФ! Полностью. Имущество продать. Чиновников работать, - пишет Петровский. - Лично я за отмену вообще понятия - пенсионный возраст. Каждый должен сам определять сколько ему работать, и каждый должен сам определять на что и как он будет жить выйдя на пенсию. Пенсионный фонд и пенсия - должны быть только по инвалидности. Так что я против повышения возраста выхода на пенсию, так как против самой идеи пенсии.
В следующем посте Дмитрий Петровский объясняет свои слова. По мнению депутата, пенсии отсылают нас в Советское прошлое.
- Нельзя нести социальное наследство СССР без национализации богатств страны. Не может быть капитализм в одной части экономики, а социализм - в другой, - считает он.
Поэтому, по мнению Петровского, нужно решить - либо мы возвращаемся в СССР, либо расстаемся с ним.
Раньше Дмитрий Петровский растоптал свой айпад в ответ на американские санкции. То же самое он предложил Дмитрию Медведеву и Вячеславу Володину.