2018-11-02T22:36:44+03:00
Общество

Депутат Дмитрий Петровский предложил отменить пенсии по старости

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке
Александр Клещев
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Депутат Дмитрий Петровский предложил отменить пенсии по старости. Фото: Дмитрий Петровский / facebook.com.Депутат Дмитрий Петровский предложил отменить пенсии по старости. Фото: Дмитрий Петровский / facebook.com.
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Депутат ярославского муниципалитета от партии «Единая Россия» Дмитрий Петровский предложил ликвидировать Пенсионный фонд и отменить пенсии по старости. Об этом народный избранник написал на своей странице в Фейсбуке.

- Ликвидировать Пенсионный фонд РФ! Полностью. Имущество продать. Чиновников работать, - пишет Петровский. - Лично я за отмену вообще понятия - пенсионный возраст. Каждый должен сам определять сколько ему работать, и каждый должен сам определять на что и как он будет жить выйдя на пенсию. Пенсионный фонд и пенсия - должны быть только по инвалидности. Так что я против повышения возраста выхода на пенсию, так как против самой идеи пенсии.

В следующем посте Дмитрий Петровский объясняет свои слова. По мнению депутата, пенсии отсылают нас в Советское прошлое.

- Нельзя нести социальное наследство СССР без национализации богатств страны. Не может быть капитализм в одной части экономики, а социализм - в другой, - считает он.

Поэтому, по мнению Петровского, нужно решить - либо мы возвращаемся в СССР, либо расстаемся с ним.

Раньше Дмитрий Петровский растоптал свой айпад в ответ на американские санкции. То же самое он предложил Дмитрию Медведеву и Вячеславу Володину.

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