«Я не требую, чтобы ЕР поддерживала меня»: ярославский депутат, предложивший отменить пенсию, ответил на критику

СЕГОДНЯ 15:55 2018-11-03T15:55:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярославский депутат Дмитрий Петровский, который предложил отменить пенсию и разогнать пенсионный фонд, ответил на нападки.

- ЕР открестилась от человека, призвавшего отменить понятие пенсионный возраст и ПФР, и оставить государственную пенсию только людям с ограниченными физическими или интеллектуальными возможностями - а всем остальным создавать свои пенсионные счета и копить на них себе на пенсию, с возможностью передать эти деньги родным, по наследству в случае смерти, с возможностью самому решить, когда ты хочешь перестать работать, и с возможностью самому решить, как ты хочешь потратить эти деньги, - написал в соцсети Дмитрий Петровский. - Ну - первое - я не член ЕР, я член фракции ЕР в муниципалитете Ярославля. Я поддерживаю ЕР, но не требую, чтобы ЕР поддерживала меня. Во-вторых - в моем посте написано - что это мое личное мнение, а не позиция партии. Так что если читать пост, а не то что написано в СМИ, видно что я выражаю мое личное мнение. То что ЕР это не поддерживает, на мой взгляд ошибка. Но это на мой взгляд. В споре рождается истина.

Напомним, критика идеи Петровского последовала сразу же после опубликования его поста в соцсетях - и от простыхз людей, и от руководства фракции «Единая Россия» Госдумы. Первый заместитель руководителя фракции по законопроектной деятельности в федеральном парламенте Андрей Исаев прокомментировал, что слова Петровского не совпадают с позицией партии и назвал человека, предложившего такое безответственным.