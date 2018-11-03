2018-11-03T12:34:49+03:00
Общество

В Госдуме не поддержали идею ярославского депутата об отмене пенсий

А автора предложения в руководстве фракции «Единая Россия»назвали безответственным человеком
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Госдуме не разделили мысли ярославского депутата от отмене пенсийВ Госдуме не разделили мысли ярославского депутата от отмене пенсийФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Госдуме России не поддержали предложение депутата муниципалитета Ярославля, члена фракции «Единая Россия» Дмитрия Петровского об отмене пений по старости и закрытии Пенсионного фонда России. Депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев заявил РИА Новости, что сказанное Петровским не отражает позицию партии.

- Говорить такие вещи мог только безответственный человек, — прокомментировал Исаев изданию.

Напомним, свои мысли об отмене выплаты пенсий по старости Дмитрий Петровский изложил на своей страничке в соцсетях. По мнению ярославского депутата, не может быть капитализм в одной части экономики, а социализм - в другой, поэтому нужно решить - либо мы возвращаемся в СССР, либо расстаемся с ним.

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