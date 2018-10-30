2018-10-30T14:01:25+03:00
Общество

В Ярославской области повысили налоги на мощные авто и моторные лодки.

Региональная дума приняла окончательное решение по этому вопросу
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Владельцам мощных авто придется платить больше налогов.Владельцам мощных авто придется платить больше налогов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Ярославская областная Дума 30 октября проголосовала за изменения в налоговое законодательство. Среди прочих нововведений была поддержана инициатива губернатора региона о повышении ставок транспортного налога для владельцев легковых автомобилей с двигателем мощностью от 200 до 250 лошадиных сил - с 68 до 71 рубля с каждой лошадиной силы, с двигателем мощностью свыше 250 лошадиных сил - со 145 до 150 рублей. Также ставки планируют поднять для водного транспорта мощностью выше 100 лошадиных сил. Для таких лодок и катеров ставка изменится со 120 до 150 рублей, для яхт и других парусно-моторных судов - с 200 до 300 рублей. Для гидроциклов с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил - со 120 до 150 рублей, свыше 100 лошадиных сил - с 250 до 300 рублей.

При этом в области ввели льготу по транспортному налогу одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка-инвалида. Действовать послабление будет в отношении одного легкового автомобиля с двигателем мощностью до 100 лошадиных сил (включительно). Если двигатель авто или другог транспортного средства свыше 100 лошадиных сил, то льгота будет распространяться на сумму налога, рассчитанную для легкового автомобиля с двигателем мощностью 100 лошадиных сил.

Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, в Ярославле отменили налоговые льготы для инвалидов и владельцев частных домов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Ярославской области не стали повышать прожиточный минимум для детей и пенсионеров
Гастрономический фестиваль и другие сюрпризы: 15 декабря в Рыбинске пройдет Нашествие Дедов Морозов
Ярославские парикмахеры заняли второе место на форуме красоты
Мэр Рыбинска почти решил проблему с мелочью в троллейбусах
Ярославец заявил о краже «Мерседеса». Оказалось, что машину забрал законный хозяин
В Ярославской области столкнулись «Хендай» и «Лада»: пострадали трое взрослых и ребенок
Ярославский «Локомотив» дома проиграл «Сочи»
На Игнатовском кладбище в Ярославле заложили храм-часовню
«Ростелеком» расширил возможности «Умного дома»
Стреляли по ногам: два 19-летних жителя Тутаева вымогали у приятеля деньги
В Ленинском районе Ярославля в ноябре ограничат стоянку автомобилей
В Рыбинске женщина украла у 90-летней пенсионерки 50 тысяч рублей
Люди с нарушением зрения смогут впервые «увидеть» фильм
Ярославль украсят к Новому году до 10 декабря
В СНТ под Ярославлем загорелся частный дом: погиб 56-летний мужчина
В Рыбинске двое 18-летних парней насмерть избили прохожего
Полицейские поймали преступников, которые вскрывали платежные терминалы
В Ярославской области за один вечер сгорели четыре дома
Дождь или снег: чего ярославцам ждать от погоды на этой неделе
Еще одно столкновение произошло под Ярославлем на Угличской дороге
Авария со сбитой в Рыбинске пенсионеркой попала на видео
«Шинник» не удержал победный счет против «Сочи»
Потушили быстро, проливали долго: под Ярославлем загорелось пустое здание
На автобус села и куда-то пропала: в Ярославской области ищут женщину из Вологды
В Ярославле пропал ребенок в сине-красной шапке
Трое в больнице: в Ярославской области столкнулись отечественные машины