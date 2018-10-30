В Ярославской области повысили налоги на мощные авто и моторные лодки.

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-30T14:01:25+03:00

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Ярославская областная Дума 30 октября проголосовала за изменения в налоговое законодательство. Среди прочих нововведений была поддержана инициатива губернатора региона о повышении ставок транспортного налога для владельцев легковых автомобилей с двигателем мощностью от 200 до 250 лошадиных сил - с 68 до 71 рубля с каждой лошадиной силы, с двигателем мощностью свыше 250 лошадиных сил - со 145 до 150 рублей. Также ставки планируют поднять для водного транспорта мощностью выше 100 лошадиных сил. Для таких лодок и катеров ставка изменится со 120 до 150 рублей, для яхт и других парусно-моторных судов - с 200 до 300 рублей. Для гидроциклов с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил - со 120 до 150 рублей, свыше 100 лошадиных сил - с 250 до 300 рублей.

При этом в области ввели льготу по транспортному налогу одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка-инвалида. Действовать послабление будет в отношении одного легкового автомобиля с двигателем мощностью до 100 лошадиных сил (включительно). Если двигатель авто или другог транспортного средства свыше 100 лошадиных сил, то льгота будет распространяться на сумму налога, рассчитанную для легкового автомобиля с двигателем мощностью 100 лошадиных сил.

Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, в Ярославле отменили налоговые льготы для инвалидов и владельцев частных домов.