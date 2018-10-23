В Ярославской области в 2019 году хотят повысить налоги на мощные авто, катера и лодки

СЕГОДНЯ 13:37 2018-10-23T13:38:02+03:00

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В Ярославской области хотят повысить налоги на мощные авто, катера и моторные лодки. С такой инициативой вышел губернатор региона Дмитрий Миронов. Налоговые ставки для легковых автомобилей с двигателем мощностью от 200 до 250 лошадиных сил планируют поднять с 68 до 71 рубля с каждой лошадиной силы, мощностью свыше 250 лошадиных сил - со 145 до 150 рублей. Также ставки планируют поднять для водного транспорта мощностью выше 100 лошадиных сил. Для таких лодок и катеров ставка изменится со 120 до 150 рублей, для яхт и других парусно-моторных судов - с 200 до 300 рублей. Для гидроциклов с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил - со 120 до 150 рублей, свыше 100 лошадиных сил - с 250 до 300 рублей.

- Я против такого повышения, так как у нас еще растут и акцизы на топливо. В 2019 году мы будем платить за него больше, чем в Европе и Америке. При этом есть мощные автомобили, которые стоят не очень дорого, и их покупают жители отдаленных населенных пунктов, чтобы просто проехать домой по бездорожью, - возразил против предложения депутат от ЛДПР Андрей Потапов.

Однако директор областного департамента финансов Илья Баланин пояснил, что в других регионах ЦФО налоги на такой транспорт уже начисляются по максимальным ставкам - 75 рублей. При этом 80% владельцев мощных машин и лодок все-таки имеют большой доход. Благодаря повышению ставок власти планируют получить в бюджет области дополнительно около 14 миллионов рублей.

При этом в области введут налоговую льготу по транспортному налогу одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка-инвалида. Действовать послабление будет в отношении одного легкового автомобиля с двигателем мощностью до 100 лошадиных сил (включительно). Если двигатель авто или другог транспортного средства свыше 100 лошадиных сил, то льгота будет распространяться на сумму налога, рассчитанную для легкового автомобиля с двигателем мощностью 100 лошадиных сил.

Эти изменения уже были приняты Ярославской областной Думой в первом чтении. 23 октября они получили одобрение комитета по бюджету и рекомендованы для принятия во втором чтении. Вступить в силу они должны с 1 января 2019 года.

Напомним, в Ярославле планируют отменить налоговые льготы для инвалидов и владельцев частных домов.