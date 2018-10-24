СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-24T13:21:09+03:00

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В Ярославле отменили льготы по земельному налогу для инвалидов и владельцев частных домов. Такое решение приняли городские депутаты на заседании муниципалитета 24 октября. С инициативой снять эти льготы выступила мэрия. Мол, сейчас большинство инвалидов и владельцев частных домов могут воспользоваться другой льготой - новой федеральной, по которой земельный налог не берется с участка площадью 600 кв. метров. Если территория больше, то налогом облагается только земля, превышающая эту площадь. На эту льготу могут рассчитывать инвалиды 1 и 2 группы, а также люди, достигшие определенного возраста: женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет. А это якобы большинство инвалидов и владельцев частных домов.

В итоге, по подсчетам специалистов мэрии, кто-то по-прежнему не будет платить налоги, у кого-то они даже сократятся. Правда, чиновники не стали отрицать, что у некоторых платежи все-таки увеличатся - от 5 до 1300 рублей. С предложениями мэрии согласились не все депутаты.

- Пенсия у инвалидов 2 группы - около 7 тыс рублей, у инвалидов второй группы - 10 тысяч. Представим, что он заплатит налог за земельный участок, заплатит за квартиру, и на что он будет жить этот месяц? - возмутился депутат Дмитрий Петровский. - Мы, партия власти, должны защитить таких людей.

Но большинство народных избранников посчитали, что для льготников ситуация особо не поменяется, поэтому проголосовали за изменения. Что именно изменится.

Напомним, власти Ярославской области планируют поднять налоги для владельцев мощных машин.