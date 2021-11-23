«Народ в бешенстве!»: ярославцы по часу ждут автобусы на морозе

Жители поселка Кармановский не могут уехать на работу, так как нет автобусов. ФОТО: группа "Жесть Ярославль " ВКонтакте

Жители поселка Кармановский по часу стоят на остановке на морозе и не могут уехать на работу – утренние автобусы не выходят в рейс.

- Что происходит с транспортом? Остановка «Березовая» Кармановский поселок, люди ждут автобусы №18 и №49 час: с 5:30 стоят на остановке, мерзнут. Автобусов нет ни одного в сторону центра. Первый автобус №49 подъехал в 6:30 битком. Втиснулись пара людей, двери не закрываются, автобус тронулся. Стоим, ждем №18, уехать невозможно. №18 подошел в 6:43, народ в бешенстве, сколько может это продолжаться? Уже не в первый раз, первых рейсов нет. Люди опаздывают на работу и не месяц май, чтобы стоять и ждать два час, - возмущается подписчица группы «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

Напомним, что еще в августе руководитель управления городского пассажирского транспорта мэрии Сергей Волканевский обещал, что количество автобусов на маршрутах, следующих в Кармановский, будет увеличено. К сентябрю вопрос собирались решить…

Как пояснили в пресс-службе мэрии, по невыходу в рейс автобусов №18 и №49 сейчас «Яргортранс» проводит проверку. О ее результатах сообщат.