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Общество23 ноября 2021 8:27

«Народ в бешенстве!»: ярославцы по часу ждут автобусы на морозе

Жители поселка Кармановский не могут уехать на работу, так как нет автобусов
Полина Вачнадзе
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Жители поселка Кармановский не могут уехать на работу, так как нет автобусов. ФОТО: группа "Жесть Ярославль " ВКонтакте

Жители поселка Кармановский не могут уехать на работу, так как нет автобусов. ФОТО: группа "Жесть Ярославль " ВКонтакте

Жители поселка Кармановский по часу стоят на остановке на морозе и не могут уехать на работу – утренние автобусы не выходят в рейс.

- Что происходит с транспортом? Остановка «Березовая» Кармановский поселок, люди ждут автобусы №18 и №49 час: с 5:30 стоят на остановке, мерзнут. Автобусов нет ни одного в сторону центра. Первый автобус №49 подъехал в 6:30 битком. Втиснулись пара людей, двери не закрываются, автобус тронулся. Стоим, ждем №18, уехать невозможно. №18 подошел в 6:43, народ в бешенстве, сколько может это продолжаться? Уже не в первый раз, первых рейсов нет. Люди опаздывают на работу и не месяц май, чтобы стоять и ждать два час, - возмущается подписчица группы «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

Напомним, что еще в августе руководитель управления городского пассажирского транспорта мэрии Сергей Волканевский обещал, что количество автобусов на маршрутах, следующих в Кармановский, будет увеличено. К сентябрю вопрос собирались решить…

Как пояснили в пресс-службе мэрии, по невыходу в рейс автобусов №18 и №49 сейчас «Яргортранс» проводит проверку. О ее результатах сообщат.

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