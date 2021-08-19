В Ярославле увеличат число автобусов на трех маршрутах

В Ярославле провели корректировку транспортной схемы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле провели корректировку транспортной схемы. По просьбе жителей поселка Кармановский, увеличат количество автобусов на маршрутах № 18 и 49. Сейчас ждать транспорта пассажирам приходится по 40-50 минут.

- Число автобусов, работающих на 49-м маршруте, пополнится пятью единицами. Что касается расписания, то оно разработано с учетом режима труда и отдыха водителей, поэтому есть разрывы между рейсами, - пояснил порталу «Ярновости» руководитель управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Есть необходимость и в большем количестве машин на маршруте 18к. Им пользуются дети, которым приходится ездить из поселка в школы. Городские власти пообещали к сентябрю этот вопрос решить.

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