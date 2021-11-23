Ждали на морозе больше часа: в мэрии Ярославля объяснили, почему не вышли в рейс автобусы

Первый утренние рейсы не доехали до Кармановского по техническим причинам. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Жители поселка Кармановский рано утром не смогли уехать на работу – первые автобусы №18 и №49 не вышли в рейсы. Пассажиры больше часа простояли на морозе.

- Не месяц май, чтобы стоять и ждать, - пишут возмущенные ярославцы.

В пресс-службе мэрии города прокомментировали ситуацию.

- По вине перевозчика ООО «ГИРФТРАНС» сегодня по техническим причинам не было выполнено три рейса. По 18-м маршруту из Брагино не выполнены утренние рейсы в 5:55 и 6:15. По 49-му маршруту не выполнен рейс в 6:04. Ответственность за не выход на линию полностью лежит на перевозчике, который не обеспечил выход автобусов из парка из-за перепада температур, - уточнили в мэрии.

Департамент городского хозяйства поставил ООО «ГИРФТРАНС» задачу провести техническую ревизию всех автобусов и возобновить нормальную работу маршрутов.