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Здоровье26 октября 2021 12:30

В Ярославской области COVID-19 за сутки заразились еще 257 человек

Рассказываем последние данные о коронавирусе в регионе на 26 октября
Анастасия Голубева
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

В Ярославской области по данным оперштаба на 26 октября коронавирусом заразились 257 человек. Это меньше, чем в предыдущие три дня, но общий рост заболеваемости все равно стремительно растет. Всего с начала пандемии в регионе заболели 67 602 человека.

За сутки от COVID-19 умерли 7 человек, с начала пандемии – 1 348.

Всего заражений в России: 8 316 019 (+36 446)

Умерли в России: 232 775 (+1 106)

Волковский театр в Ярославле опубликовал новые ограничения по посещению спектаклей.

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