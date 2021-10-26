В Ярославской области COVID-19 за сутки заразились еще 257 человек

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В Ярославской области по данным оперштаба на 26 октября коронавирусом заразились 257 человек. Это меньше, чем в предыдущие три дня, но общий рост заболеваемости все равно стремительно растет. Всего с начала пандемии в регионе заболели 67 602 человека.

За сутки от COVID-19 умерли 7 человек, с начала пандемии – 1 348.

Всего заражений в России: 8 316 019 (+36 446)

Умерли в России: 232 775 (+1 106)

Волковский театр в Ярославле опубликовал новые ограничения по посещению спектаклей.