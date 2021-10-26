Волковский театр в Ярославле опубликовал новые правила посещения спектаклей

Волковский театр в Ярославле опубликовал правила посещения спектаклей. ФОТО: архив КП

Волковский театр в Ярославле опубликовал правила посещения спектаклей. Как сообщает пресс-служба Первого русского, с 27 октября и до поступления новых указаний посещение театра будет возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации или перенесенной коронавирусе не более полугода назад.

Сертификат можно предъявить и в электронном виде, и на бумаге. Кроме того, при входе в театр придется показать документ, удостоверяющий личность.

Зрители, которые уже купили билеты, но не имеют сертификатов, могут сдать билеты и получить обратно их полную стоимостью.

Если билет был куплен в кассе, можно сдать его в кассу. Если он приобретался на сайте, напишите по адресу volkovfeedback@yandex.ru, указав в теме «Возврат билета». Вернуть билеты можно до 1 ноября включительно. Со 2 ноября начнут действовать стандартные правила возврата.

Несовершеннолетним зрителям сертификат не нужен, но взрослым сопровождающим необходим.

Так в театре уточнили, что проход на спектакль по QR-кодам будет и после окончания нерабочих дней и справка не освобождает от обязанности носить маску.