Главы Тутаевского района и Рыбинска поблагодарили Дмитрия Миронова за работу

Слова благодарности в адрес экс-губернатора сказал руководитель Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

Дмитрий Миронов, который руководил Ярославской областью с 2017 года, назначен помощником президента России. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 12 октября. В этот же день врио губернатора региона назначен бывший заместитель главы ФАС Михаил Евраев.

Слова благодарности в адрес экс-губернатора сказал руководитель Тутаевского района Дмитрий Юнусов. Он поблагодарил Дмитрия Миронова за совместную работу, проекты, которые удалось реализовать благодаря его поддержке, и порядок, наведенный во многих сферах.

- Благодаря вашей работе Тутаев стал первым городом в ЦФО, получившим статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). Уже созданы более 850 новых рабочих мест из 2500 в рамках заключенных вами соглашений, - написал на своей странице в Фейсбуке Дмитрий Юнусов.

За день до ухода Дмитрия Миронова с поста губернатора стало известно, что резидент ТОР «Тутаев» - компания «Передовая энергетика» - получила заем от Фонда развития моногородов. Объем финансирования составил более 200 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на расширение производства дизель-генераторных и газопоршневых энергетических установок. Работа по созданию и развитию этого производства идет в рамках соглашения, подписанного Дмитрием Мироновым на Петербургском экономическом форуме в 2018 году.

- Возобновил работу нефтеперерабатывающий завод, тем самым удалось сохранить более 400 рабочих мест и остановить экологическую угрозу. Одними из первых в регионе мы решили проблему обманутых дольщиков. Благоустроены десятки дворов, набережные и скверы. Открылся IT-клуб, центры гуманитарного и цифрового профилей «Точки роста», построены четыре стадиона, - перечислил Дмитрий Юнусов.

И отметил, что все это – только часть огромной совместной работы.

За внимание к городу, помощь в решении проблем, привлечении инвестиций, развитии и благоустройстве поблагодарил бывшего губернатора и глава Рыбинска Денис Добряков.

- Рыбинск изменился за последние пять лет, в том числе благодаря вашей поддержке, - сказал он. – Желаю удачи на новом месте!