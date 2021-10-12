Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев: "Я изучил обстановку в регионе"

Владимир Путин провел видеоконференцию с новым руководителем Ярославской области. ФОТО: http://www.kremlin.ru

Сегодня, 12 октября, стало известно, что губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов досрочно сложил свои полномочия. Дмитрий Юрьевич, который руководил регионом с 2017 года, стал помощником Президента РФ Владимира Путина.

Временно исполняющим обязанности главы Ярославской области назначен Михаил Евраев. Сегодня Владимир Путин в режиме видеоконференции провел с ним встречу.

- Регион действительно очень серьезный, с большой историей, и многое было сделано за последнее время в регионе. Многое предстоит сделать, безусловно. Я ознакомился с теми проблемами, которые есть в Ярославской области. Конечно, людей в первую очередь волнует содержание дорог, транспортные проблемы, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, естественно, рост цен. Конечно, нужно приехать, погрузиться, переговорить с людьми, с предпринимателями на месте и уже четко сформулировать задачи, которые будет необходимо реализовывать на этой должности.

Но я думаю, что мой опыт работы на протяжении последних 17 лет на различных должностях над различными проектами в федеральной государственной гражданской службе позволяет предположить, что я с такой работой мог бы справиться, - сказал на встрече с главой государства новый руководитель области.

Михаил Яковлевич Евраев родился в 1971 году в Ленинграде. Закончил Ленинградский университет экономики и финансов, второе высшее юридическое образование получил в Санкт-Петербургском государственном университете. Занимал должности заместителя министра регионального развития РФ, заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ. В 2018 году назначен заместителем главы ФАС, в начале 2021 года ушел с этого поста.

- Михаил Яковлевич, у вас очень хорошие характеристики. Все люди, с которыми вы работали в предыдущие годы, в высшей степени положительно отзываются и о Ваших личных и деловых качествах, и о ваших возможностях. Я надеюсь, что все это будет реализовано на новом очень важном, ответственном участке, и в будущем, – а у вас впереди еще достаточно много времени для того, чтобы заявить об этом, заявить о том, что вы в состоянии сделать для Ярославской области, – это сыграет свою роль и в ходе будущей избирательной кампании, - сказал Владимир Путин.

Он пожелал Михаилу Евраеву успехов на новом месте работы и обещал свою поддержку.