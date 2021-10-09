Куда пойти с «Пушкинской картой» в Ярославле?

Получить такую карту может любой гражданин Российской Федерации в возрасте с 14 до 22 лет. фОТО: Министерство культуры РФ

Недавно в России стартовал проект «Пушкинская карта», призванный популяризировать интерес к культуре среди молодежи. Как известно, получить такую карту может любой гражданин Российской Федерации в возрасте с 14 до 22 лет. Как ее получить, можно узнать здесь.

Ярославцам с этой картой особенно повезло. Наш город - настоящая культурная сокровищница России, его центр внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и здесь есть огромное количество мест, которые действительно стоит посетить. И теперь с помощью «Пушкинской карты» это можно сделать абсолютно бесплатно – на ее счету лежит 3 тысячи рублей. В следующем году номинал будет увеличен до 5 тысяч.

Однако стоит подробнее разобраться в том, какие именно заведения принимают к оплате «Пушкинскую карту». Ведь концерт популярного рэпера тоже можно назвать своего рода культурным мероприятием. И все же карта рассчитана немного на другие вещи. Вот список мест Ярославля, которые можно посетить бесплатно, воспользовавшись ею.

Волковский театр

Он известен на всю Россию, и туристы, приезжающие в Ярославль, считают своим долгом увидеть хотя бы один спектакль, поставленный там. Сами же ярославцы не так часто бывают в Первом русском, ведь цены на представления довольно высокие, и для похода в театр нужен повод. Теперь не нужен! Подростки и молодые люди могут посмотреть абсолютно любой спектакль, воспользовавшись «Пушкинской картой». По примерным подсчетам, если не тратить деньги с карты на другие мероприятиях, до конца 2021 года можно посетить Волковский театр около семи раз!

Он известен на всю Россию, и туристы, приезжающие в Ярославль, считают своим долгом увидеть хотя бы один спектакль, поставленный там. ФОТО: Архив КП

Он известен на всю Россию, и туристы, приезжающие в Ярославль, считают своим долгом увидеть хотя бы один спектакль, поставленный там. ФОТО: Архив КП

Ярославский музей-заповедник

Одним из самых известных и часто посещаемых музейных комплексов нашего города является Ярославский Кремль, а точнее - Ярославский музей-заповедник. На его территории находится много исторических построек, а также более двадцати экспозиций на самую разнообразную тематику. С помощью «Пушкинской карты» можно оплатить как вход на его территорию, так и посещение залов музеев и заказ экскурсий. Любые мастер-классы и концерты, которые будут там проходить, тоже будут доступны для владельцев карты, однако о каждом подобном мероприятии лучше узнавать заранее на сайте.

Губернаторский сад

Ярославский художественный музей также предоставляет свои услуги для владельцев «Пушкинской карты». В нем проходит немало выставок, разработаны программы для детей и подростков.

Губернаторский сад предоставляет свои услуги для владельцев «Пушкинской карты». Фото: Полина Вачнадзе

Губернаторский сад предоставляет свои услуги для владельцев «Пушкинской карты». Фото: Полина Вачнадзе

КЗЦ «Миллениум»

Концертно-зрелищный центр «Миллениум» тоже участвует в проекте «Пушкинская карта». Там часто проходят лекции профессоров ярославский ВУЗов, концерты классической музыки, презентации книг, праздники для детей, мастер-классы и другие культурные мероприятия. Теперь юные гости центра смогут посещать их совершенно бесплатно.

Ярославская филармония

И, конечно же, свои двери для владельцев «Пушкинской карты» открывает и ярославская филармония. В ближайшее время здесь пройдет открытие сезона органной музыки, фестиваль немецкой культуры, концерт популярной классики и вечер фортепианной музыки. И это далеко не весь список запланированных мероприятий. Возможно, многие считают филармонию скучным местом, в котором можно только зевать, однако это не так! Здесь есть концерты на любой вкус, для людей любого возраста и любых увлечений. Пушкинская карта поможет вам с удовольствием погрузиться в мир музыки и не переживать при этом за семейный бюджет.