«Пушкинская карта» для ярославской молодежи: как получить и на что потратить деньги

"Пушкинская карта" выпущена в нескольких дизайнах. ФОТО: сайт Министерства культуры РФ

С 1 сентября по всей России стартовал проект «Пушкинская карта». Рассказываем, кто может ее получить, как она будет действовать, каков номинал и куда можно потратить деньги.

Кто может получить?

- Все граждане России в возрасте от 14 до 22 лет.

Как можно получить?

- виртуальную: на портале Гоуслуги через мобильное приложение «Госуслуги.Культура» (необходима подтвержденная учетная запись на портале);

- пластиковую: в отделениях Почта Банкаи на почте, если там есть точка обслуживания банка.

Сколько денег будет на счету?

- с 1 сентября по 31 декабря – 3 тысячи рублей;

- в 2022 году – 5 тысяч рублей.

- На эту карту государство раз в год будет переводить определенную сумму. Номинал карты в 2022 году составит 5 тысяч рублей - их будет необходимо потратить в течение 12 месяцев. 1 января каждого нового года государство будет класть на «Пушкинскую карту» новые деньги – и так до того дня, когда молодому человеку исполнится 23 года, - пояснила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

На что можно потратить деньги с карты?

- На покупку билетов в музеи, театры, галереи и прочие культурные учреждения России, которые подключились к программе.

- Особенностью «Пушкинской карты» является то обстоятельство, что купить на нее что-либо, кроме билета в музей, театр или галерею, абсолютно невозможно, – рассказала Татьяна Голикова.

Какие культурные учреждения принимают участие в программе?

На данный момент в проекте участвуют 1354 учреждения культуры в 85 регионах страны, в том числе 15 – в Ярославской области. Кстати, по «Пушкинской карте» можно купить билет на спектакли Международного Волковского фестиваля, который стартует 17 сентября.

К проекту подключились: Большой театр, Мариинский театр, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Третьяковская галерея, Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова, Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль», Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева и многие другие.