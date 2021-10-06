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Общество6 октября 2021 10:30

Юбилейный парк в Ярославле благоустроят к 1 ноября: что должны сделать и что сделано сейчас

Представитель подрядчика уверил, что за три с лишним недели успеет сделать почти все
Полина Вачнадзе
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Подрядчик обещает сдать Юбилейный парк к 1 ноября

Подрядчик обещает сдать Юбилейный парк к 1 ноября

Фото: Мэрия Ярославля

Благоустройство Юбилейного парка, которое должно было завершиться еще 15 сентября, продолжается. Рабочие наконец-то вышли на объект: по словам местных жителей, когда благоустройство должно было идти полным ходом, сотрудники компании-подрядчика появлялись от силы несколько раз, оставляя после себя непроходимую грязь.

5 октября парк проинспектировали депутаты муниципалитета Ярославля.

На объекте вовсю трудятся рабочие

На объекте вовсю трудятся рабочие

Фото: Мэрия Ярославля

- По результатам выезда мы рекомендовали агентству по муниципальному заказу ЖКХ и департаменту городского хозяйства в ближайшее время синхронизировать работы по озеленению и установке малых архитектурных форм, а также усилить авторский надзор со стороны проектировщика с целью координации действий по благоустройству, - сказал председатель муниципалитета Артур Ефремов.

По заверениям представителя подрядчика, Юбилейный парк будет благоустроен к 1 ноября. Правда, установить освещение и малые архитектурные формы к этой дате не успеют и работы продолжат позднее.

Так Юбилейный парк должен был выглядеть 15 сентября... ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Так Юбилейный парк должен был выглядеть 15 сентября... ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Благоустройством Юбилейного парка занимается компания «Ярдорремстрой». Стоимость контракта – 19,5 миллионов рублей. В парке должны установить спортивный комплекс, урны, лавочки, сделать беговые и велодорожки.

... а так парк выглядел 15 сентября. ФОТО:

... а так парк выглядел 15 сентября. ФОТО:

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