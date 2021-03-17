В Ярославле благоустроят Юбилейный парк: эскизы того, что будет

В Ярославле благоустроят парки и Тверицкую набережную Фото: Мэрия Ярославля

В этом году по проекту «Решаем вместе!» в Ярославле собираются благоустроить Юбилейный парк. Здесь установят многофункциональные спортивно-игровые комплексы для детей разных возрастов, по периметру территории сделают прогулочные дорожки, а также вело- и беговые дорожки.

. Фото: Мэрия Ярославля

Эскизный проект Юбилейного парка и других территорий показали архитекторы.

. Фото: Мэрия Ярославля

Кроме парка в Ленинском районе по новому направлению «Приоритетные проекты» благоустроят территории Тверицкой набережной и «Озерную гривку». Также отремонтируют 24 двора, сквер у Яковлевской церкви и парк Победы на липовой горе.