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Общество17 марта 2021 12:43

В Ярославле благоустроят Юбилейный парк: эскизы того, что будет

Кроме него благоустроят Тверицкую набережную, «Озерную гривку» и 24 двора
Полина Вачнадзе
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В Ярославле благоустроят парки и Тверицкую набережную

Фото: Мэрия Ярославля

В этом году по проекту «Решаем вместе!» в Ярославле собираются благоустроить Юбилейный парк. Здесь установят многофункциональные спортивно-игровые комплексы для детей разных возрастов, по периметру территории сделают прогулочные дорожки, а также вело- и беговые дорожки.

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Фото: Мэрия Ярославля

Эскизный проект Юбилейного парка и других территорий показали архитекторы.

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Фото: Мэрия Ярославля

Кроме парка в Ленинском районе по новому направлению «Приоритетные проекты» благоустроят территории Тверицкой набережной и «Озерную гривку». Также отремонтируют 24 двора, сквер у Яковлевской церкви и парк Победы на липовой горе.

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Фото: Мэрия Ярославля

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ