В МЧС прокомментировали пожар в поселке Константиновский Ярославской области

Дом №5, в котором произошел взрыв. Фото: "Читатель КП-Ярославль"

В МЧС рассказали первые подробности пожара в поселке Константиновский Ярославской области. ЧП произошло по адресу улица Депутатская дом №5.

- Есть двое пострадавших, загорелся балкон. По поводу самосожжения информации не поступало, - сообщили спасатели.

Очевидцы сообщили «КП-Ярославль» жуткую причину пожара - хозяйка квартиры облила себя и сожителя бензином, а после подожгла. По словам местных жителей, женщину увезли в больницу. Пострадала соседка.

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