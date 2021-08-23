«Они отстранены от работы»: депздрав Ярославской области прокомментировал избиение девушки в лифте

Медиков, избивших пациентку, отстранили от работы. ФОТО: группа "Свободный Ярославль" ВКонтакте

Департамент здравоохранения Ярославской области прокомментировал избиение пациентки психиатрической больницы.

- Действия сотрудников скорой помощи больницы нарушают этические нормы, общечеловеческие ценности и бросает тень на все областное учреждение, не говоря о том, что являются предметом проверки правоохранительных органов. В связи с этим, принято решение об отстранении от работы этих сотрудников на момент проведения проверки. Департамент здравоохранения представил необходимые документы для проведения проверки органами внутренних дел, - сообщили директор департамента здравоохранения Василий Тубашов.

Сейчас скандальную историю беззакония обсуждает вся Россия. 23 августа появилась видеозапись, на которой двое медиков психиатрической клиники в лифте дома на проспекте Фрунзе избивают девушку. Подробнее об этой ситуации читает тут.