В Ярославле СК и прокуратура проведут проверку по поводу избиения девушки в лифте

Сцены насилия засняли камеры видеонаблюдения. ФОТО: группа "Свободный Ярославль" ВКонтакте

Следственный комитет и прокуратура Ярославской области проводят проверку по факту избиения молодой девушки сотрудниками ярославского областного психиатрического диспансера.

- Следствием будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале, и дана правовая оценка действиям сотрудников медицинского учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Также стало известно, что ситуацию взял под контроль прокурор области Дмитрий Попов. Напомним, что об нарушение должностных полномочий медицинских сотрудников стало известно сегодня.