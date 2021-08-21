Пропавшего в Ивановской области 10-летнего мальчика нашли на вокзале в Москве

Никиту нашли на вокзале в Москве. Фото предоставлено УМВД по Ивановской области

10-летнего Никиту Вахляева, который пропал в Кинешме Ивановской области 20 августа, обнаружили в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

- Мальчика нашли на железнодорожном вокзале в столице живым и невредимым. Ребенок был один, его жизни и здоровью в настоящий момент ничего не угрожает, -сообщили в ведомстве.

Напомним, что Никита пропал 20 августа в Кинешме. Около 11 часов мальчик ушел из дома и исчез. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что он уехал с автовокзала с неким мужчиной. Полиция выяснили личность этого человека.

В ближайшее время Никиту отвезут домой, в Кинешму. Следователям предстоит узнать все обстоятельства и причины исчезновения ребенка, который был найден благодаря слаженной работе СКР и МВД.