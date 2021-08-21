Стала известна личность мужчины, с которым уехал 10-летний мальчик из Ивановской области

Установлена личность мужчины, с которым уехал 10-летний Никита Вахляев. Фото предоставлено УМВД по Ивановской области

Следственный комитет Ивановской области установил личность мужчины, с которым уехал 10-летний Никита Вахляев. Напомним, поиски мальчика начались вчера, 20 августа. Ребенок ушел из дома в Кинешме в районе 11 часов и пропал. Чуть позже камеры видеонаблюдения на автовокзале зафиксировали ребенка. Он был вместе с молодым человеком.

- По предварительным данным, личность данного мужчины установлена, им является 23-летний молодой человек, имеющий регистрацию в Республике Татарстан. Мужчина временно находился в городе Кинешма, где, предположительно, снимал в аренду квартиру и познакомился с пропавшим ребенком, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Мужчина приехал в Кинешму из Татарстана. Фото предоставлено УМВД по Ивановской области

У следствия есть основания предполагать, что ребенка могли увезти в Иваново.

Поиски Никиты идут, а тем временем в СКР возбудили уголовное дело.

- Учитывая малолетний возраст ребенка, его длительное отсутствие по месту жительства, а также отсутствие сведений о его возможном местонахождении, у органов следствия имеются основания полагать, что в отношении мальчика могло быть совершено преступление. В связи с этим, следственным отделом по городу Кинешма возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), - сообщили следователи.

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