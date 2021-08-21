В Ивановской области ищут 10-летнего мальчика, которого увез мужчина

Мальчика видели на автовокзале в мужчиной. Изображение предоставлено УМВД по Ивановской области

В Кинешме Ивановской области идут поиски 10-летнего Никиты Вахляева. Мальчик ушел из дома вчера, 20 августа, около 11 часов и до сих пор его местоположение неизвестно.

Никита пропал 20 авугста днем. Фото предоставлено УМВД по Ивановской области

- Полицейские опрашивали родственников, знакомых и друзей мальчика, чтобы восстановить картину, предшествующую его исчезновению. В ходе розыскных мероприятий оперативники установили, что ребенок был замечен днем на кинешемском автовокзале с мужчиной, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

В полиции уточнили, что мужчина не является отцом ребенка. Сейчас мальчик может находиться в Иваново.

С этим мужчиной мальчика видели на вокзале. Фото предоставлено УМВД по Ивановской области

Приметы Никиты: на вид 10-12 лет, рост около 150 сантиметров, волосы темно-русые прямые, глаза карие, (косоглазие левого глаза), плотного телосложения, на левой брови шрам около 1 сантиметра. Был одет в футболка красного цвета с изображением волка серого цвета, шорты синие с надписью «Sport», с красными лампасами, черные носки, черные кеды. Особая примета: при быстрой речи мальчик заикается.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, незамедлительно сообщить в полицию: 8 (49331) 54664, 55713, 8999-056-02-99, 8(4932) 527-002, 02 или 102.