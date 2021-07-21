В мэрии Ярославля определили проблемные места транспортной реформы

В мэрии Ярославля подвели итоги первой недели работы транспортной реформы Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля подвели итоги первой недели работы транспортной реформы. На общегородском совещании глава города Владимир Волков распорядился "отработать проблемные вопросы, которые пока еще возникают у горожан".

- Пассажиры должны чувствовать, что изменения происходят в лучшую сторону. Цель всей этой работы состоит в том, чтобы создать более комфортную и безопасную систему городского пассажирского транспорта, - вот что сказал Владимир Волков.

Намерения, конечно, благие, но все мы знаем продолжение этого выражения. Что бы ответили мэру ярославцы, если бы присутствовали на общегородском совещании? Очно выразить свое возмущение Владимиру Волкову горожане не могут, зато в социальных сетях претензии от пассажиров, которые по часу дожидаются автобусов, а потом парятся в переполненных салонах, льются потоком. Не все до конца поняли, какие автобусы им подходят.

- Слов нет от этой реформы, маршруты поменяли. Раньше до работы добраться можно было за 30 минут и по цене 30 рублей, а теперь больше часа и 56 рублей. К тому же не дождешься этих автобусов.

- После 21.30 практически нет шансов доехать куда-либо.

- Я в воскресенье, к примеру, не мог дождаться 8-й автобус, чтобы добраться до вокзала Ярославль-Главный. Минут 20 стоял, так и поехал с пересадками через центр. С 81-ой маршруткой было намного лучше.

- Ох, спасибо, за такую реформу.... Теперь чувствую себя как в Москве! На работу за 2 часа добираться. 65 с Перекопа воооообще не ездит, время 7 утра! Еще раз спасибо!

- Невозможно ездить стало! Автобуса не дождаться, а те, что ездят - все битком.

И это - только малая толика всех комментариев. Среди негодующей толпы, как капля в море, встречаются ярославцы, которые реформу поддерживают и которых устраивает и количество автобусов на рейсах, и то, как они ездят.

В мэрии, конечно, признают. что проблемы есть, куда же без них.

- На основании обращений и предложений ярославцев, поступивших через соцсети и по электронной почте, с учетом навигационных данных определены проблемные маршруты, на которых не соблюдаются интервалы движения или уменьшен выпуск транспорта. Всем перевозчикам поставлена задача в кратчайшие сроки предпринять действенные меры по повышению качества работы, - прокомментировали происходящее в мэрии. И напомнили, что оставить жалобы и пожелания можно по телефонам: Справочная служба Яргортранс (автобус, троллейбус, трамвай): 8 (4852) 30-40-95 Пн. – вс.: 7.00 – 19.00, обед: 13.30 – 14.42 Справочная служба (электронный проездной): 8 (4852) 73-98-39 Пн. – чт.: 8.00 – 17.00 Отдел пассажирских перевозок управления городского пассажирского транспорта ДГХ 8 (4852) 40-45-72 8 (4852) 40-39-37 Пн. – пт. 8.30 – 17.30. Посмотреть маршруты на карте, узнать интервалы движения транспорта, а также направить обращение или внести предложение можно в телеграм-боте «Транспорт Ярославля» t.me/yar_tr_bot.